СКР планирует в скором времени направить в суд дело о теракте в «Крокусе»

Председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал, что потерпевшими по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле» проходят более 2,3 тыс. человек. Ведомство скоро передаст дело для рассмотрения в суд.

Уголовное дело насчитывает 500 томов. В его рамках следователи провели 300 осмотров и 2,5 тыс. судебных экспертиз. Ущерб от теракта достиг 6 млрд руб. Арестованы 19 человек, включая четырех исполнителей. Глава ведомства отметил, что к преступлению причастна «целая организованная группа».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу говорил, что российские спецслужбы задержали 45 человек, причастных к теракту.

Никита Черненко