Шойгу заявил о причастности украинской разведки к теракту в «Крокусе»

Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Членам международных террористических группировок оказывала помощь украинская военная разведка. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, украинские спецслужбы привлекают к террористическим атакам в том числе мигрантов.

«Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья на территории России, прежде всего на Северном Кавказе»,— сказал господин Шойгу в интервью ТАСС. Он также предупредил о риске использования странами Запада террористических формирований для сдерживания России в регионах ее геополитических интересов. Речь идет о Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, Ближнем Востоке и Африке.

При этом секретарь Совбеза указал на эффективность российских органов правопорядка в противодействии терроризму. Так, по итогам 2024 года в России было предотвращено более 200 терактов на стадии подготовки. 14 из них планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибло 145 человек.

О том, что очевидцы теракта в «Крокусе» вспоминают о произошедшем,— в материале «Ъ».

Елизавета Шмакова