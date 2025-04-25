Шойгу заявил о причастности украинской разведки к теракту в «Крокусе»
Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Членам международных террористических группировок оказывала помощь украинская военная разведка. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По его словам, украинские спецслужбы привлекают к террористическим атакам в том числе мигрантов.
«Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, стремящихся к созданию законспирированных ячеек и банд подполья на территории России, прежде всего на Северном Кавказе»,— сказал господин Шойгу в интервью ТАСС. Он также предупредил о риске использования странами Запада террористических формирований для сдерживания России в регионах ее геополитических интересов. Речь идет о Центральной и Южной Азии, Закавказье, Приднестровье, Ближнем Востоке и Африке.
При этом секретарь Совбеза указал на эффективность российских органов правопорядка в противодействии терроризму. Так, по итогам 2024 года в России было предотвращено более 200 терактов на стадии подготовки. 14 из них планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибло 145 человек.
О том, что очевидцы теракта в «Крокусе» вспоминают о произошедшем,— в материале «Ъ».