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Осужденный за коррупцию красноярский парламентарий попросился на СВО

Депутат красноярского законодательного собрания от ЛДПР Александр Глисков, осужденный на 10 лет колонии по делу о взятке, сказал, что готовится к заключению контракта с военным комиссариатом и отправке на спецоперацию. Об этом парламентарий заявил сегодня на заседании Красноярского краевого суда, где рассматривается его апелляционная жалоба, сообщила пресс-служба суда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор парламентарию Центральный райсуд Красноярска вынес 2 октября прошлого года. Александра Глискова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 10 годам строгого режима и штрафу 10 млн руб.

Как указывается в деле, депутат через посредника потребовал от заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (находится в собственности региона) Самеда Юсубова взятку 5 млн руб. Парламентарий якобы обещал ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, с которой согласился суд, получил через посредника только первый транш взятки 1 млн руб.

Александр Глисков своей вины не признал, а в ЛДПР назвали дело «политически ангажированным».

Илья Николаев

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