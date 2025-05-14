На Дону планируют собрать около 10 млн тонн пшеницы в 2025 году
В Ростовской области планируют собрать около 10 млн т. пшеницы за уборочную кампанию 2025 года. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора и называет такой прогноз "оптимистичным".
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Такие ориентиры соответствуют среднегодовым показателям в динамике последних пяти лет, отмечают в ведомстве. Кроме того, на Дону проведут госмониторинг урожая пшеницы 2025 года. Культура будет оцениваться по таким показателям, как цвет, запах, влажность, сорная и зерновая примеси, вредные примеси, зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов, количество и качество клейковины, стекловидность, натура, число падения и массовая доля белка.