Главные новости за 19 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих человек в ДТП с участием полицейской машины и мотоцикла на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы в Красногвардейском районе Петербурга. Авария произошла вечером 18 мая.

Госстройнадзор продлил ООО «Гротекс» (владеет брендом Solopharm, — Ъ) разрешение на строительство объекта фармацевтической промышленности на пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Потапова до 19 декабря 2028 года. На территории площадью 2,6 га появится здание переменной этажности высотой почти 33 метра.

В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника известному российскому государственному деятелю, основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому. 3,5-метровую фигуру установили перед зданием Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте.

Акционерное общество «Кутузовский», связанное с ГК «Киевская площадь» бизнесмена Года Нисанова, выкупила ООО «Сепнтерс рус проперти Е» и стала владельцам участка в Новоселье площадью 40 га, где ранее планировали возвести ТРК «Мега»,. От планов по строительству торгового комплекса отказались в 2020 году.

СМИ заметили, что в программе мероприятий ПМЮФ нет помощника президента России Владимира Мединского. Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что его отсутствие связано с другими делами.

Главный балетмейстер Большого театра в 1964 — 1995 годах Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет, сообщает пресс-служба Мариинского театра. О причинах смерти пока ничего не сообщается. О дате и месте прощания с народным артистом СССР сообщат дополнительно.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко подверг резкой критике восстание 1825 года. По словам чиновника, он не нашел ничего положительного в их поступках и подчеркнул, что если смотреть на их поведение до и после, то мы выявим отсутствие благородства.

Старший преподаватель кафедры режиссуры РГИСИ Александр Кабанов скончался на 70-м году жизни, сообщили в пресс-службе вуза. Актер также снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности».

Члены Российской академии художеств (РАХ) в ходе общего собрания избрали президентом академии Василия Церетели, внука известного архитектора. Согласно процедуре выборов, теперь его кандидатуру должно утвердить в должности российское правительство.