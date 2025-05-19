«Занят совсем другими делами»: Швыдкой прокомментировал отсутствие Мединского на ПМЮФ
Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал новости об отсутствии помощника президента России Владимира Мединского на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), который стартовал в Северной столице 19 мая. Об этом пишет РИА Новости.
Помощник президента России Владимир Мединский
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вы прекрасно понимаете, что Владимир Ростиславович сегодня занят совсем другими делами»,— сказал господин Швыдкой в беседе с информагентством.
Владимир Мединский должен был участвовать в ПМЮФ в качестве модератора сессий «Уроки истории», одна из них — «Правовые идеи декабристов: pro et contra». Тем не менее утром 19 мая помощник президента РФ в программе форума уже не значился — вместо него модератором был назначен Михаил Швыдкой. Господин Швыдкой отметил, что не хочет умалять значение дискуссии о декабризме, однако подчеркнул, что у господина Мединского есть более значимые дела. Напомним, Владимир Мединский возглавил российскую делегацию, прибывшую в Стамбул для переговоров об урегулировании украинского конфликта.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в первый день ПМЮФ в Петербурге торжественно открыли памятник реформатору права Михаилу Сперанскому. На церемонии также должен был присутствовать господин Мединский.