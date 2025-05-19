Сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Александр Кабанов ушел из жизни в 69 лет

Старший преподаватель кафедры режиссуры РГИСИ Александр Кабанов скончался на 70-м году жизни, сообщили в пресс-службе вуза. Актер также снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ Фото: Виктор Васильев, Коммерсантъ

Господин Кабанов в 1981 году попал в труппу ТЮЗа им. Брянцева. Спустя 18 лет его пригласили на работу в Театр-фестиваль «Балтийский дом». Артист вошел в актерский состав Экспериментальной сцены театра под руководством Анатолия Праудина. Преподавать в РГИСИ Александр Кабанов начал в 2008 году.

«Его уход из жизни стал невосполнимой потерей для института. Коллектив РГИСИ выражает соболезнования родным и близким Александра Анатольевича»,— отметили в институте.

Александр Кабанов за свою карьеру сыграл роли в 20 проектах. Среди них сериалы «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности. Возвращение», фильм «Трудно быть богом» и другие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что советский и российский балетмейстер Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни.

Татьяна Титаева