Глава Минюста Чуйченко назвал регрессом восстание декабристов в 1825 году

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко 19 мая в ходе сессии «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» на Петербургском международном юридическом форуме подверг резкой критике восстание 1825 года.

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По словам чиновника, он не нашел ничего положительного в их поступках и подчеркнул, что если смотреть на их поведение до и после, то мы выявим отсутствие благородства.

«Думаю, что если бы восстания не было, то эти реформы и отмена крепостного права, они состоялись бы гораздо раньше, чем состоялись в действительности»,— подчеркнул министр юстиции.

Он назвал восстание декабристов регрессом и подчеркнул, что России не нужны потрясения, войны и революции. В качестве примера чиновник привел следующую статистику. До 1917 года население России увеличивалось на 1,5-2% в год. Такими темпами население страны к 1950 году подросло бы до 300-350 млн человек.

Не забыл господин Чуйченко упомянуть и о наказании для декабристов. По его мнению, монархия была очень либеральной, даже излишне благородной, наказав сосланных прародителей «революционной борьбы» достаточно мягко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в первый день ПМЮФ в Петербурге Чуйченко торжественно открыли памятник государственному деятелю и основоположнику российского права Михаилу Сперанскому перед зданием Российской национальной библиотеки (РНБ).

Андрей Маркелов