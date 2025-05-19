Гибель полицейского и мотоциклиста в ДТП на Индустриальном стала уголовным делом

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих человек в ДТП с участием полицейской машины и мотоцикла на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Авария произошла вечером 18 мая. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, можно увидеть, как байк на полной скорости влетает в автомобиль полиции. В результате ДТП погибли мотоциклист и сотрудник правоохранительных органов, который находился на пассажирском сиденье служебной машины.

Точные причины случившегося и виновные сейчас устанавливаются следователями — дело возбудили по статье 264 УК РФ (ч. 5 — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В СК уже провели осмотр места происшествия и допросили очевидцев. Также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила дело по факту смертельного ДТП на Лиговском проспекте.

Дарья Астанина