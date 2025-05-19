Главные новости за 19 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Хозяина напавших на ребенка собак в Сочи осудили на 1,5 года ограничения свободы. Фигуранта Романа Цыганкова признали виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В отношении замглавы Крымского района расследуют дело о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ход расследования находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Директор кадрового департамента Сочи Елена Градинарь покинула пост. Информация о ней была удалена с официального сайта мэрии курорта.

Предприниматель выплатит 2 млн руб. за порчу исторического здания на Кубани. Не имея необходимой лицензии на проведение работ, бизнесмен руководил реставрацией Банковского здания на ул. Красной в Кореновске с марта 2023 по июль 2024 года, что привело к повреждению объекта.

Объем средств, размещенных жителями Краснодарского края на банковских счетах, по итогам 2025 года может превысить 2 трлн руб.

На третий этап строительства дороги от Гузерипля к плато Лагонаки направят 972 млн руб.

Власти Краснодарского края направили 58,5 млн руб. детским здравницам Анапы и Темрюка для частичного возмещения расходов на оплату труда персонала. Государственные учреждения под действие программы не попадают.

Новый сезонный автобусный маршрут запустят между Донецком и Геленджиком. Транспортное сообщение будет функционировать с 20 мая по 30 сентября.

В МЧС России предупредили о подъеме воды на реках бассейна Лабы на Кубани 19 мая 2025 года. По данным регионального ведомства, уровень водоемов может достичь неблагоприятных отметок и выше.