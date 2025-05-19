Предприниматель выплатит 2 млн рублей за порчу исторического здания на Кубани

Кореновский районный суд вынес приговор по делу о повреждении объекта культурного наследия регионального значения. Индивидуальный предприниматель признан виновным в незаконном предпринимательстве и нанесении ущерба историческому памятнику, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, бизнесмен заключил контракты на реставрацию Банковского здания на улице Красной в Кореновске — первого двухэтажного строения города, возведенного в 1911 году. Не имея необходимой лицензии на проведение таких работ, фигурант дела руководил реставрацией с марта 2023 по июль 2024 года, что привело к повреждению исторического объекта.

В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил предпринимателю штраф в размере 2,1 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик