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Директор кадрового департамента Сочи Елена Градинарь покинула пост

Директор департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи Елена Градинарь покинула свою должность. Информация о ней была удалена с официального сайта мэрии курортного города, сообщает «Ъ-Сочи».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Представители пресс-службы городской администрации не предоставили комментариев относительно ухода госпожи Градинарь. На веб-сайте мэрии сообщается, что временно исполняющей обязанности руководителя департамента назначена Елена Титова.

До трудоустройства в администрацию Сочи Елена Градинарь занимала управленческие посты в администрации Кавказского района. В феврале 2020 года она была назначена заместителем руководителя департамента муниципальной службы и кадровой политики администрации Сочи, а с февраля 2022 года возглавила это подразделение.

Во время работы Елена Градинарь надзор над департаментом осуществляла вице-мэр Сочи Галина Москалева, которая также ушла в отставку по собственному желанию в мае 2025 года.

Анна Гречко

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