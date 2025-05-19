Новый сезонный автобусный маршрут запустят между Донецком и Геленджиком

В преддверии курортного сезона 2025 года между ДНР и Краснодарским краем увеличивается транспортное сообщение. С 20 мая по 30 сентября начнет функционировать новый межрегиональный автобусный маршрут Донецк — Геленджик, сообщает ФБУ «Росавтотранс» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФБУ «Росавтотранс» Фото: ФБУ «Росавтотранс»

Автобусы будут отправляться через день из Донецка с автостанции «Южный» в 16:00, прибывая в Геленджик в 07:00 на следующие сутки. Обратные рейсы запланированы также через день — отправление из Геленджика в 17:25, прибытие в Донецк в 06:30.

Маршрут предусматривает несколько промежуточных остановок. В направлении к морю автобусы будут останавливаться в Макеевке, Анапе, Новороссийске и Кабардинке. На обратном пути добавляются остановки в Амвросиевке и Харцызске.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание рейсов на сайтах автовокзалов.

Мария Удовик