Хозяина напавших на ребенка собак в Сочи осудили на 1,5 года ограничения свободы

Мировой судья участка № 92 Адлерского района Сочи вынес приговор по делу Романа Цыганкова, признанного виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Поводом для разбирательства стало нападение принадлежащих ему собак на ребенка, рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый Цыганков, владелец двух хаски, по версии следствия, не обеспечил надлежащих условий содержания животных, оставив их без присмотра, еды и воды на участке в садоводческом товариществе «Авиатор», где он фактически не проживал. Утром 26 февраля 2025 года собаки сорвались с привязи, покинули участок и нанесли тяжелые укушенные раны лицу девятилетнего ребенка.

Подсудимый вину признал, пояснив, что не смог приехать на участок из-за погодных условий, а ранее агрессии со стороны собак не наблюдал. Суд, изучив материалы дела, назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Решение пока не вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков