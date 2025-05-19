По итогам года объем средств жителей Кубани в банках превысит 2 трлн рублей

Объем средств, размещенных жителями Краснодарского края на банковских счетах, по итогам 2025 года может превысить 2 трлн руб., сообщил РБК Краснодар член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Согласно данным Южного главного управления Банка России, регион сохраняет четвертую позицию среди субъектов РФ по совокупному объему размещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На начало апреля нынешнего года на депозитах и текущих счетах населения региона аккумулировано 1,7 трлн руб., что на 22,8% превышает аналогичный показатель годом ранее. Таким образом, при сохранении динамики объем средств может увеличиться еще на 17,7% до конца года.

Эксперт отметил, что темпы прироста вкладов, скорее всего, будут замедляться. По его словам, в 2024 году рост носил всплескообразный характер вследствие повышения реальных доходов и заработных плат, а также проводимой Банком России политики по сдерживанию инфляции за счет высокой ключевой ставки. В 2025 году спикер ожидает постепенное снижение ставки, что ограничит стимулирующий эффект на банковские депозиты.

В то же время, по оценке господина Микаеляна, регион продолжит демонстрировать высокие показатели по уровню сбережений населения на фоне устойчивых экономических индикаторов и миграционного прироста, способствующего общему увеличению денежных остатков в банковской системе края.

Вячеслав Рыжков