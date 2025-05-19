По итогам года объем средств жителей Кубани в банках превысит 2 трлн рублей
Объем средств, размещенных жителями Краснодарского края на банковских счетах, по итогам 2025 года может превысить 2 трлн руб., сообщил РБК Краснодар член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Согласно данным Южного главного управления Банка России, регион сохраняет четвертую позицию среди субъектов РФ по совокупному объему размещений.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
На начало апреля нынешнего года на депозитах и текущих счетах населения региона аккумулировано 1,7 трлн руб., что на 22,8% превышает аналогичный показатель годом ранее. Таким образом, при сохранении динамики объем средств может увеличиться еще на 17,7% до конца года.
Эксперт отметил, что темпы прироста вкладов, скорее всего, будут замедляться. По его словам, в 2024 году рост носил всплескообразный характер вследствие повышения реальных доходов и заработных плат, а также проводимой Банком России политики по сдерживанию инфляции за счет высокой ключевой ставки. В 2025 году спикер ожидает постепенное снижение ставки, что ограничит стимулирующий эффект на банковские депозиты.
В то же время, по оценке господина Микаеляна, регион продолжит демонстрировать высокие показатели по уровню сбережений населения на фоне устойчивых экономических индикаторов и миграционного прироста, способствующего общему увеличению денежных остатков в банковской системе края.