В реке Лаба на Кубани ожидается повышение уровня воды

В МЧС России предупредили о подъеме воды на реках бассейна Лабы на Кубани 19 мая 2025 года. По данным регионального ведомства, уровень водоемов может достичь неблагоприятных отметок и выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности: следить за окружающей обстановкой, усилить контроль за детьми и обращать внимание на sms-оповещения от Российской системы чрезвычайных ситуаций о возможных ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации МЧС призывает незамедлительно звонить по номерам 01, 101 или 112.

«Ъ-Кубань» писал, что в крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливни, сильные осадки с грозами, градом и порывистым ветром до 20 м/с. Синоптики прогнозируют подъем уровней воды в реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной части края.

Мария Удовик