Детские санатории Анапы и Темрюка получат 58,5 млн рублей после ЧС

Власти Краснодарского края направили 58,5 млн руб. детским здравницам Анапы и Темрюка для частичного возмещения расходов на оплату труда персонала. Государственные учреждения под действие программы не попадают. Соответствующий документ за подписью губернатора региона опубликован на официальном портале региональной администрации.

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Финансирование будет предоставлено из резервного фонда краевой администрации через министерство труда и социального развития. Ведомству поручено разработать порядок распределения субсидий и обеспечить адресный характер помощи.

Решение о финансовой поддержке принято на фоне экологической чрезвычайной ситуации и нацелено на сохранение рабочих мест в санаторно-курортной отрасли пострадавших районов.

Ранее, 13 мая, Российский союз туриндустрии предложил руководству Анапы и Темрюкского района временно отменить туристический налог как меру поддержки курортной сферы после инцидента с разливом мазута. Решение планируется утвердить на ближайшем заседании городского совета.

Глава Анапы Василий Швец отметил, что отмена туристического сбора поможет поддержать курортную индустрию и повысить привлекательность региона для отдыхающих.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В текущем году, 10 января 2025 года, произошел новый разлив нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239». Площадь разлива, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. В Анапе действует режим ЧС федерального масштаба.

Анна Гречко