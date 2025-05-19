Главные новости за 19 мая. Воронеж, Курск, Белгород, Орел

Защита воронежского политтехнолога обжаловала приговор.

Курские чиновники с судимостью за коррупцию начали увольняться.

Бульвар на улице Карла Маркса в Воронеже обновит белгородская «Зеленая точка».

Белгородский губернатор призвал не отмечать школьные выпускные в ресторанах.

Депутата орловского облсовета выпустили из-под домашнего ареста.

Белгородка погибла при ударе дрона по легковушке.

В Орловской области могут обновить школу за 64,9 млн руб.

Хинштейн остался недоволен низкими темпами выдач курянам сертификатов на жилье.