Главные новости за 19 мая. Воронеж, Курск, Белгород, Орел
Защита воронежского политтехнолога обжаловала приговор.
Курские чиновники с судимостью за коррупцию начали увольняться.
Бульвар на улице Карла Маркса в Воронеже обновит белгородская «Зеленая точка».
Белгородский губернатор призвал не отмечать школьные выпускные в ресторанах.
Депутата орловского облсовета выпустили из-под домашнего ареста.
Белгородка погибла при ударе дрона по легковушке.
В Орловской области могут обновить школу за 64,9 млн руб.
Хинштейн остался недоволен низкими темпами выдач курянам сертификатов на жилье.