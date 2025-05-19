Защита воронежского политтехнолога обжаловала приговор

Защита бывшего депутата городской думы Воронежа и политтехнолога Романа Жогова подала апелляционную жалобу на его приговор. 21 апреля Центральный райсуд назначил ему два года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с заседания по оглашению приговора Роману Жогову

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото с заседания по оглашению приговора Роману Жогову

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно картотеке дел, апелляционная жалоба защиты была зарегистрирована 6 мая. До 28 мая установлен срок представления возражений.

Адвокат Романа Жогова Олеся Алимкина рассказала «Ъ-Черноземье», что защита подала апелляционную жалобу, потому что представление от гособвинителя было подготовлено уже на следующий день после приговора: «Они, даже не видя текст приговора, потребовали назначить семь лет колонии».

Напомним, следствие обвиняло Романа Жогова в том, что он, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии. В прениях прокуратура потребовала назначить ему семь лет колонии.

После вынесения приговора Роман Жогов был взят под стражу. По подсчетам защиты, с учетом времени в СИЗО и под домашним арестом ему осталось отбывать наказание около трех месяцев.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев