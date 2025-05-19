В Орловской области могут обновить школу за 64,9 млн рублей

Администрация Кромского района Орловской области начала поиск подрядчика для капремонта Кромской общеобразовательной школы. Начальная цена контракта — 64,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источники финансирования — федеральный, муниципальный и облбюджеты.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2025 года. Подрядчику предстоит отремонтировать окна, двери, стены, перегородки и полы на двух этажах. Кроме того, в здании нужно обновить системы отопления, освещения, водоснабжения и водоотведения, а также пожарную сигнализацию.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая. Итоги подведут 27 мая.

На прошлой неделе не состоялся аукцион на капремонт Хотынецкой школы имени С. Г. Поматилова в поселке Хотынец Орловской области. На участие в нем не поступило ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 114,8 млн руб.

Егор Якимов