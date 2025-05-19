Курские чиновники с судимостью за коррупцию начали увольняться

Директор и замдиректора муниципальных учреждений Курчатова и Курчатовского района Курской области, ранее судимые за коррупционные преступления, написали заявления об увольнении по собственному желанию и вскоре покинут свои должности. Об этом сообщили главы муниципалитетов на заседании облправительства, отвечая на вопросы врио губернатора Александра Хинштейна. Имена чиновниц не назывались.

Заместитель директора МКУ по городскому хозяйству Курчатова была судима накануне своего назначения. Директор МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации Курчатовского района» заняла свой пост в августе 2024 года. За месяц до этого она была осуждена за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Чиновницу приговорили к году исправительных работ с удержанием 20% от ее дохода в госбюджет ежемесячно, отметил господин Хинштейн. По данным Rusprofile, во втором случае речь идет об Анастасии Коняевой.

На прошлой неделе сообщалось, что администрация губернатора Курской области подготовила список сотрудников органов власти региона и подведомственных им организаций, учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям. В перечень вошли свыше 70 человек, в том числе упомянутые чиновницы из Курчатова и Курчатовского района.

Врио губернатора поручил проанализировать наличие в системе власти сотрудников с судимостью месяц назад. Тогда он подчеркивал, что осужденные чиновники могут работать в других сферах: «Они не лишенцы и могут реализовывать себя в других направлениях. У нас много вакансий, и без куска честного хлеба никто не останется».

Егор Якимов