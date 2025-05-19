Хинштейн остался недоволен низкими темпами выдач курянам сертификатов на жилье

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства назвал неудовлетворительными текущие темпы выдачи жилищных сертификатов в регионе. Как доложил врио замгубернатора Владимир Базарова, за прошлую неделю было выдано 33 сертификата. Неделей ранее было выдано 296 сертификатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: правительство Курской области Александр Хинштейн

Фото: правительство Курской области

По словам господина Базарова, это связано с тем, что «ведется замена людей, которые не могут предоставить документы или которых не могут найти главы муниципалитетов». Он добавил, что ранее перечень заявок на предоставление сертификатов формировался без учета всех необходимых документов. Сейчас эта ситуация исправлена, заверил чиновник.

Глава региона на это ответил, что власти «не имеют права работать в таком режиме». «Люди не должны быть заложниками чьей-то нерасторопности, того, что кто-то не подумал, как это правильно сделать. Знаю, что мы взяли на себя фактически функции местной власти, в частности Суджанского района, администрацию которого я не раз критиковал. Формируются дела силами минстроя»,— сказал господин Хинштейн.

Он также принес извинения жителям региона за низкие темпы выдачи сертификатов и призвал чиновников «активизировать» эту работу.

Всего в регионе было выдано 9,2 тыс. сертификатов на 56,5 млрд руб., из них реализовано — 4,1 тыс. За прошлую неделю куряне приобрели жилье на 244 сертификата.

Егор Якимов