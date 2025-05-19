10,3 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ и 38 млн рублей на Сабантуй в Казани

Долги жителей Татарстана за услуги ЖКХ составили 10,3 млрд руб. Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса на 1 мая 2025 года составляет 238 млн руб. — на 15 млн руб. меньше, чем в 2024 году. Из этой суммы задолженность за газ составила 206,9 млн руб. — это на 9,4 млн руб. меньше уровня прошлого года. Задолженность за электроэнергию снизилась на 5,4 млн руб. и составила 31,5 млн.

На проведение Сабантуя в Казани выделят 38 млн руб. В 2024 году организация двух Сабантуев в Казани обошлась в 29,8 млн руб. Мероприятия провели в Березовой роще и на территории озера Лебяжье.

В Альметьевске отремонтируют 56 многоквартирных домов за 633 млн руб. В 14 домах утеплят фасады, а в 33 домах заменят внутридомовые инженерные сети.

По обращениям жителей Казани фасад пострадавшего дома в ЖК «Лазурные небеса», который был поврежден в декабре при атаке беспилотниками, восстановят. 21 декабря 2024 года в Казани обезвредили шесть украинских БПЛА, некоторые из которых попали в жилые дома. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», который считается самым высоким зданием в городе, стал одним из зданий, пострадавших при атаке.

На фестивале русского фольклора «Каравон» в Лаишевском районе Татарстана, который состоится 24 мая, в этом году ожидают от 15 до 20 тыс. гостей. Для жителей Казани предусмотрены автобусные маршруты до места проведения праздника. Отправиться к месту действия можно будет на четырех автобусах, которые будут курсировать от проспекта Победы, а также на двух дополнительных рейсах от площади Тысячелетия.

В Казани в этом году школу закончат 15,1 тыс. девятиклассников и 6,1 тыс. одиннадцатиклассников. Также впервые введена новая система награждения школьников медалями «За особые успехи в учении», которая будет иметь две степени. В общей сложности 18% выпускников 11-х классов претендуют на эту награду: 653 человека могут получить медаль I степени, а 461 — медаль II степени.

В Республике Татарстан адвокат адвокатской палаты Ростовской области получил год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима за хищение денежных средств в размере 825 тыс. руб. Согласно материалам дела, в 2021 году в Ростовской области адвокат, представлявший интересы жителя Казани в рамках уголовного дела, пообещал родственникам подзащитного за деньги организовать его перевод в медицинское учреждение ФСИН. Но, получив деньги, он не выполнил обещанное и присвоил их себе.

На базе татарстанского онлайн-ресурса «Проверенный бизнес» для предпринимателей планируется разработать персональный помощник, который использует алгоритмы искусственного интеллекта. Как рассказал «Ъ Волга-Урал» создатель проекта «Проверенный бизнес», экс-главред издания «Реальное время» Сергей Кощеев, проект имеет огромный потенциал и должен стать примером в сфере поддержки бизнесменов для всех регионов России.

В августе из Казани в Тегеран начнут выполнять прямые авиарейсы. Рейсы планируются каждую неделю в понедельник и среду. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

В Казани 85% работодателей охотно берут на работу родственников своих сотрудников. В 7% организаций кандидатов по признаку родства не рассматривают.

Дарья Сайфиева