В Татарстане адвокат получил 1,6 года колонии за хищение 825 тыс. рублей

В Республике Татарстан адвокат адвокатской палаты Ростовской области получил год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима за хищение денежных средств в размере 825 тыс. руб. Против него были выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане адвокат получил 1,6 лет колонии за хищение 825 тыс. рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане адвокат получил 1,6 лет колонии за хищение 825 тыс. рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2021 году в Ростовской области адвокат, представлявший интересы жителя Казани в рамках уголовного дела, пообещал родственникам подзащитного за сумму в 825 тыс. руб. организовать его перевод в медицинское учреждение ФСИН. Но, получив деньги, он не выполнил обещанное и присвоил их себе.

Артём Дергунов