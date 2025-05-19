В Казани в этом году школу закончат 15,1 тыс. девятиклассников и 6,1 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в этом году школу закончат 21,2 тыс. старшеклассников

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани в этом году школу закончат 21,2 тыс. старшеклассников

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Также впервые введена новая система награждения школьников медалями «За особые успехи в учении», которая будет иметь две степени. В общей сложности 18% выпускников 11-х классов претендуют на эту награду: 653 человека могут получить медаль I степени, а 461 — медаль II степени.

Для получения медали первой степени выпускник должен иметь только отличные итоговые оценки по всем предметам, а также набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по одному из выбранных предметов (или получить 5 баллов за экзамен по базовой математике). Медаль второй степени вручается тем, кто имеет все оценки «отлично» и не более двух «хорошо», а также набрал как минимум 60 баллов по русскому языку и одному из предметов на ЕГЭ (или получил 5 баллов за базовую математику).

Среди девятиклассников на аттестат с отличием могут рассчитывать 1062 ученика, что составляет 7% от общего числа выпускников 9-х классов.

Общегородской последний звонок в 2025 году пройдет 24 мая в «Татнефть Арене». Перед выпускниками на нем выступят казанский диджей Bubble Gum, певец Павел Руденко, а также семейная группа «Фэмили».

Артём Дергунов