В Альметьевске отремонтируют 56 многоквартирных домов за 633 млн рублей

В 2025 году в Альметьевске проведут капитальный ремонт в 56 многоквартирных домах на сумму 633 млн руб. Об этом сообщила руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова.

В 14 домах утеплят фасады, а в 33 домах заменят внутридомовые инженерные сети.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года три УК из Альметьевска возглавили антирейтинг управляющих компаний Татарстана с общей суммой штрафов более 2 млн руб.

Анар Зейналов