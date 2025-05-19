По обращениям жителей Казани фасад пострадавшего дома в ЖК «Лазурные небеса», который был поврежден в декабре при атаке беспилотниками, восстановят. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад жилого дома в ЖК «Лазурные небеса» восстановят после атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фасад жилого дома в ЖК «Лазурные небеса» восстановят после атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы раиса Татарстана, правительство республики должно провести технические и финансовые расчеты необходимой для восстановления суммы. Кроме того, для замены покрытия фасада требуется организовать доставку того же материала, который использовали при строительстве дома.

21 декабря 2024 года в Казани обезвредили шесть украинских БПЛА, некоторые из которых попали в жилые дома. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», который считается самым высоким зданием в городе, стал одним из зданий, пострадавших при атаке.

При атаке никто из жителей не пострадал. Пожарные службы ликвидировали открытое горение в жилом комплексе. Как узнал «Ъ», СКР возбудит дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Дарья Сайфиева