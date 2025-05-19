Долги жителей Татарстана за услуги ЖКХ составили 10,3 млрд рублей

Долги жителей Татарстана на 1 мая 2025 года составляют 10,3 млрд руб. Это на 378 млн руб. больше по сравнению с маем 2024 года — 9,9 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Премьер-министр отметил, что уровень подготовки к зиме напрямую зависит от платежной дисциплины. Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса на 1 мая 2025 года составляет 238 млн руб. — на 15 млн руб. меньше, чем в 2024 году. Из этой суммы задолженность за газ составила 206,9 млн руб. — это на 9,4 млн руб. меньше уровня прошлого года. Задолженность за электроэнергию снизилась на 5,4 млн руб. и составила 31,5 млн.

Вместе с тем в республике за отопительный сезон 2024/25 годов произошло 4,1 тыс. аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из числа всех аварий 1,7 тыс. произошли в сфере водоснабжения (43%).

Кроме того, за прошедший отопительный период граждане направили 11,4 тыс. обращений в Государственную жилищную инспекцию по поводу некачественных услуг ЖКХ.

Всего в 2025 году в Татарстане на реконструкцию ЖКХ потратят 11,7 млрд руб. Из этой суммы 8,5 млрд руб. будут выделены по запущенной в этом году республиканской программе, а 3,3 млрд руб. — по федеральной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры, входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Анар Зейналов