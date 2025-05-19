На фестивале русского фольклора «Каравон» в Лаишевском районе Татарстана, который состоится 24 мая, в этом году ожидают от 15 до 20 тыс. гостей. Об этом Андрей Карсалов, первый заместитель руководителя исполкома Лаишевского района Татарстана, во время пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На празднике «Каравон» в этом году ожидают до 20 тыс. гостей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ На празднике «Каравон» в этом году ожидают до 20 тыс. гостей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По словам господина Карсалова, организаторы уделяют особое внимание логистике и парковочному пространству. В прошлом году проблем с размещением автомобилей не возникло, но в этом году власти провели дополнительную работу по подготовке прилегающих территорий. Для координации движения транспорта будут созданы специальные группы из сотрудников муниципалитета и представителей МВД.

Для жителей Казани предусмотрены автобусные маршруты до места проведения праздника. Отправиться к месту действия можно будет на четырех автобусах, которые будут курсировать от проспекта Победы, а также на двух дополнительных рейсах от площади Тысячелетия.

Гости, желающие остаться на более длительное время, смогут воспользоваться возможностью палаточного размещения. Рядом с местом проведения праздника расположена зона у озера, подходящая для ночевки под открытым небом.

Фестиваль русского фольклора Каравон проводится в Татарстане с 2003 года на общереспубликанском уровне.

Артём Дергунов