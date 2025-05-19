Среди опрошенных работодателей Казани 85% принимают на работу близких сотрудников
В Казани 85% работодателей охотно берут на работу родственников своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.
Среди опрошенных работодателей Казани 85% принимают на работу родню сотрудников
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
В 7% организаций кандидатов по признаку родства не рассматривают.
По данным опроса, крупные компании чаще нанимают родственников сотрудников. Предприятия с численностью работников от 100 до 1000 сотрудников в 89% принимают людей на работу по родственным связям.
Чаще всего родственников сотрудников принимают на производственные предприятия (93%) и в строительные компания (85%).