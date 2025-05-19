Проект «Проверенный бизнес» в Татарстане запустит ИИ-помощник для предпринимателей

На базе татарстанского онлайн-ресурса «Проверенный бизнес» для предпринимателей планируется разработать персональный помощник, который использует алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татарстана Гульназ Исмагилова на пресс-конференции.

Как рассказал «Ъ Волга-Урал» создатель проекта «Проверенный бизнес», экс-главред издания «Реальное время» Сергей Кощеев, проект имеет огромный потенциал и должен стать примером в сфере поддержки бизнесменов для всех регионов России.

Проект в Татарстане запустили в 2017 году.

Изначально в 2018 году портал запустили на средства из субсидии из бюджета республики. В том же году президент Владимир Путин подписал указ о создании нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», по которому Татарстан смог получить средства на реализацию проектов в этой сфере, в том числе и на «Проверенный бизнес».

«Проект работает, живет и развивается, и, я надеюсь, что будет работать еще много лет», — отметил Сергей Кощеев в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Дарья Сайфиева