Российские геймеры сообщают о блокировках аккаунтов PSN в обходных регионах

Японская компания Sony начала блокировать аккаунты россиян в PlayStation Network, зарегистрированных в Казахстане, Турции и на Украине. Забаненной оказалась значительная часть российских геймеров, зарегистрировавших аккаунты в других странах ради обхода санкционных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Блокировки начались 8 мая и затронули как подписчиков сервиса PlayStation Plus, так и обладателей обычных учетных записей, а в ряде случаев пользователи лишились доступа не только к сервисам и играм, но и к самой консоли. Пользователи отмечают, что уведомления о блокировке не приходят на почту, а запросы на возврат средств отклоняются.

По данным сообщества PlayStation Hub, под санкции в первую очередь попали аккаунты, созданные после 7 мая и использовавшиеся для трансакций в период с 8 по 13 мая. При этом часть учетных записей продолжает функционировать без сбоев.

После ухода Sony с российского рынка в 2022 году пользователи начали активно создавать аккаунты в других регионах, мотивируя это как техническими ограничениями, так и более выгодной стоимостью игр и подписки. Sony, в свою очередь, настаивает на соблюдении региональной политики и требует соответствия учетной записи месту фактического проживания.

Евгений Федуненко