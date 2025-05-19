Минфин и МЭР прорабатывают возможность увеличить порог выручки для МСП

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Минэкономразвития прорабатывают возможность увеличения порога выручки для малого и среднего предпринимательства (МСП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Порог выручки (предлагается увеличить.— "Ъ") с 2 до 3,5 млрд руб. и количество сотрудников с 150 до 525»,— сказал господин Силуанов (цитата по сайту правительства) в ходе совещания по поддержке МСП под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Глава правительства, в свою очередь, сообщил, что число граждан, занятых в МСП, составило в 2024 году 29,3 млн человек. По итогам первого квартала предприятиям выдали кредитов на 110 млрд руб. Общий размер господдержки МСП, по словам премьера, составляет 8,5 трлн руб.

В ходе совещания сооснователь и гендиректор компании ООО «Этилаб Рус» Ирина Амосова отметила, что укреплению МСП препятствует порог выручки, после его превышения предприятия перестают получать поддержку от государства. Сейчас пределы выручки для предприятий малого бизнеса составляют 800 млн руб., а для среднего — 2 млрд руб. в год.

О том, как МСП пытаются улучшить условия ведения бизнеса — в материале «Предприниматели в поисках убежища».

Екатерина Отрашкевич