Новые владельцы Сибайского ГОКа договорятся о сотрудничестве с местными властями

Золотодобывающая компания «Полиметалл», в апреле этого года выкупившая Сибайский горно-обогатительный комбинат, подпишет с администрацией Сибая соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Об этом на совещании правительства Башкирии сообщил глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По словам господина Хабирова, республиканские власти уже обсуждали с «Полиметаллом» предстоящее сотрудничество.

«В свое время после горения карьера горно-обогатительный комбинат Сибая был остановлен, и сотни людей пришлось раскидывать по другим (предприятиям —"Ъ-Уфа"). Все-таки это крупное производственное предприятие и очень важное для развития республики и Сибая в частности. Поэтому сейчас появился новый собственник у Сибайского ГОКа — это компания "Полиметалл". И мы провели переговоры. Мы с ним обсудили все социальные вопросы, что немаловажно»,— рассказал Радий Хабиров.

Контролировать взаимодействие с «Полиметаллом» поручено вице-премьеру — министру промышленности, энергетики и инноваций Александру Шельдяеву.

По данным из открытых источников, освоение сибайского медно-цинково-колчеданного месторождения началось в 1930-е годы. В 2018 году в шахтах, расположенных по бортам карьера, началось тление руды, из-за чего в воздухе фиксировалось превышение дикосида серы. В 2019 году было решено затопить карьер. До продажи Сибайского горно-обогатительного комбината «Полиметаллу» производство было заморожено.

АО «Полиметалл» собирается провести модернизацию комбината, сырье будет поступать в числе прочих с Новопетровского золото-медно-цинкового месторождения, расположенного в Хайбуллинском районе (в 110 км от Сибая). Сибайский подземный рудник останется законсервированным.

Идэль Гумеров