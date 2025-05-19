Суд назначил от 7 до 8 лет по делу о подготовке взрывов на ЖД дороге на Урале

Центральный окружной военный суд приговорил к 7 годам колонии 20-летних Данила Елисеева из Красноуфимска, Арсения Климина из Нижнего Тагила и к 8 годам 21-летнего Никиту Сухорукова из Екатеринбурга, обвиняемых в подготовке поджога релейных шкафов на железной дороге, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

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По версии следствия, обвиняемые действовали под руководством участника «Легиона “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Андрея Мартынова. Обвинение утверждает, что указания от Мартынова получал Арсений Климин, план он довел до сообщников. Совершить преступление они не успели, поскольку были задержаны в сентябре 2023 года.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2. ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Вину осужденные признали частично. Гособвинение запрашивало для Арсения Климина 14,5 лет заключения, из которых 5 лет он должен провести в тюрьме, по 12,5 лет для Елисеева и Сухорукова.

Напомним, в последнем слове Арсений Климин заявил, что раскаивается в содеянном и, если бы была такая возможность, был бы готов «искупить вину кровью и отправиться на СВО». Никита Сухорукови Данил Елисеев заявляли, что готовили преступление не из идеологических мотив, а ради заработка, и о связи с террористической организацией не знали.

Мария Шараева