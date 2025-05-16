«Судить меня должны именно за глупость»

В Центральном окружном военном суде завершились прения сторон по делу жителей Свердловской области, обвиняемых в подготовке поджога релейных шкафов на железной дороге (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2. ст. 205 УК РФ). По версии следствия, они пытались выполнить задание запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"». Подсудимые в последнем слове заявили, что планировали теракт не из идеологических мотивов: двое хотели заработать денег, а один хотел внедриться в террористическую организацию, чтобы узнавать о готовящихся терактах.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центральный окружной военный суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перед судом предстали 19-летние Данил Елисеев из Красноуфимска, Арсений Климин из Нижнего Тагила и Никита Сухоруков из Екатеринбурга.

По версии следствия, летом 2023 года Арсению Климину в Telegram написал некий Андрей Мартынов и завербовал его в запрещенную в РФ террористическую организацию «Легион "Свобода России"». Куратор предложил молодому человеку за деньги поджигать релейные шкафы.

Тот согласился и привлек своих приятелей Данила Елисеева и Никиту Сухорукова, утверждает обвинение.

Мартынов, по версии следствия, координировал действия группы, распределял между участниками роли, выбирал объекты для терактов и должен был заплатить участникам за выполненные задания. Поджоги релейных шкафов они должны были снимать на видео и отправлять Мартынову для публикации в СМИ.

В период с 1 июня по 29 августа 2023 года, по версии следствия, Арсений Климин получил указания поджечь три релейных шкафа у перегона Путевка—Лечебный, еще три на перегоне Путевка—Исток, один релейный шкаф вблизи перегона Аппаратная—Березит и три шкафа на перегоне Шувакиш—Гипсовая.

29-30 августа он поделился планом с Данилом Елисеевым и Никитой Сухоруковым. Как утверждает обвинение, вечером 31 августа Сухоруков приехал на своем автомобиле к указанным объектам, сфотографировал их и отправил Андрею Климову, который передал фото Мартынову.

4 сентября 2023 года Никита Сухоруков взял в гараже молоток, трубный газовый ключ для вскрытия релейных шкафов и горючие жидкости с содержанием спирта, необходимые для поджогов, указано в обвинительном заключении.

Совершить преступление обвиняемые не успели, поскольку были задержаны 5 сентября.

На заседании 16 мая завершились прения сторон. Обвинение запросило для Арсения Климова 14,5 лет заключения, из которых пять лет он должен провести в тюрьме, для двух других фигурантов — по 12,5 лет заключения.

Сторона защиты заявила, что Арсений Климин написал чистосердечное признание еще до возбуждения уголовного дела, а его показания помогли разобраться в обстоятельствах дела. Однако факт явки с повинной не был учтен в качестве смягчающего обстоятельства. Адвокат отметила, что в рамках дела должна была быть произведена комплексная лингвистическая экспертиза, подразумевающая наличие двух экспертов, однако на самом деле экспертов выступал лишь один сотрудник ФСБ. Прокурор не согласился с тем, что в материалах есть нарушения, сославшись на решения Верховного Суда.

В последнем слове Арсений Климин заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, если бы была возможность, он был бы готов «искупить вину кровью и отправиться на СВО».

Он заявил, что действовал в интересах Родины, и рассказал, что с друзьями создал команду, которая «сливала данные» активистов, поддерживающих украинский режим и «портила жизнь спецслужбам Украины».

Он заявил, что они участвовали в срыве благотворительных концертов для ВСУ и переводили средства в поддержку российской армии, а украинские телеканалы «грозились добавить весь состав команды на сайт "Миротворец"».

По словам Климина, он планировал внедриться в «Легион “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и узнавать информацию о готовящихся терактах и обнаружить кураторов. Для этого необходимо было «жечь шкафчики», и Климин согласился, решив, что «меняет меньшее на большее».

«В нашем законодательстве должна быть предусмотрена отдельная ответственность за глупость. Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но правда считаю, что судить меня должны именно за глупость»,— сказал Климин.

Никита Сухоруков в последнем слове сообщил, что «тянул время» и не планировал поджигать шкафы. По его словам, он добровольно отказался от совершения преступления и не имел умысла на правонарушение, никогда не придерживался идеологии насилия. Сухоруков сказал, что согласился на предложение Климина из-за того, что ему нужно было отдать долг.

Данил Елисеев сказал, что хотел помочь другу заработать денег и не знал, что это дело «связано с Украиной».

Подсудимые принесли извинения своим родственникам, присутствовавшим в зале суда. Во время чтения последнего слова их матери и бабушки плакали.

Приговор по делу суд должен вынести 19 мая.

Анна Капустина