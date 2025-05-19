Ядров: Росавиация обсуждает возобновление полетов с властями многих стран

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство обсуждает возможность возобновления авиасообщения с властями «многих стран». С какими именно государствами ведутся переговоры, господин Ядров не уточнил.

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. …Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять»,— сказал глава Росавиации (цитата по ТАСС).

По словам Дмитрия Ядрова, российские авиакомпании готовы выполнять рейсы в ряд стран, однако требуются гарантии обслуживания самолетов и отсутствия ограничений, связанных с санкциями.