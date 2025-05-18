В Пулково начали действовать измененные правила досмотра бортового питания

В аэропорту Пулково вступили в силу изменения процедуры досмотра бортового питания для ряда поставщиков. Текущие правила соответствуют новому законодательству, пояснили в пресс-службе авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Все поставщики питания работают в аэропорту Пулково и обеспечивают рейсы питанием»,— сообщили в официальном Telegram-канале Пулково.

Аэропорт со своей стороны обеспечил профильным компаниям возможность проверки на всех действующих КПП, добавили в пресс-службе воздушной гавани. За сроки доставки, состав меню и соответствие СанПиН в рамках прямых договоров с перевозчиками отвечают непосредственно поставщики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи с новыми требованиями в правилах досмотра грузов и питания на территории воздушной гавани запрещается досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности.

Дарья Астанина