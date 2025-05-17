Бывшего адвоката экс-главы Ижевска Нану Парулаву оставили в СИЗО на два месяца

16 мая Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок заключения под стражей председателю коллегии адвокатов Удмуртии «Канон» Нане Парулаве, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Ее обвиняют в пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Ижевска (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Ранее Нана Парулава выступала защитником бывшего главы города Олега Бекмеметьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Другой фигурант уголовного дела Крутько (имя неизвестно)

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Другой фигурант уголовного дела Крутько (имя неизвестно)

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Кроме того, судебная инстанция оставила под арестом подозреваемого Крутько (имя фигуранта неизвестно), проходящего по делу организатором азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Несмотря на возражения обвиняемых и их защитников, Индустриальный райсуд Ижевска продлил обоим фигурантам срок нахождения в СИЗО еще на два месяца, до 19 июля.

Напомним, Нану Парулаву задержали 20 января 2025 года. Следствие считает, что обвиняемая в январе-декабре 2024 года под видом юридических услуг «обеспечивала осуществление преступной деятельности» в составе организованной группы, проводившей азартные игры в Ижевске. Для этого использовались помещения на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардной.