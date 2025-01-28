Адвоката экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева оставили под арестом

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию защитника председателя Коллегии адвокатов республики «Канон» Наны Парулавы на ходатайство о заключении ее под стражу до 19 марта. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, меру пресечения Нане Парулаве оставили без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сторона защиты просила отменить постановление Индустриального райсуд Ижевска ввиду «негуманности принятого решения» и избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест, запрет определенных действий или залог. Верховный суд Удмуртии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Напомним, об аресте Наны Парулавы стало известно 20 января. Ее обвиняют в пособничестве незаконной организации в проведении азартных игр с использованием интернета (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Следствие считает, что Нана Парулава под видом юридических услуг «обеспечивала осуществление преступной деятельности». Подсудимая известна как адвокат экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева.