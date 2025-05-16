Главные новости за 16 мая. Белгород, Курск, Воронеж, Липецк, Орел

Велосипедист погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области.

Юго-Восточный обход Курска могут отремонтировать за 1,9 млрд рублей.

Воронежский «Факел» не смог оспорить решения судьи в матче с «Локомотивом».

Двух курских чиновников отправили в СИЗО по делу о получении взяток.

В воронежском АПК ввели ЧС из-за заморозков.

Вынесен приговор шестерым беглецам из колонии в Липецке.

Дошло до суда дело о гибели пяти рабочих на орловском заводе.

Воронежский облсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра туризма.