Главные новости за 16 мая. Белгород, Курск, Воронеж, Липецк, Орел
Велосипедист погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области.
Юго-Восточный обход Курска могут отремонтировать за 1,9 млрд рублей.
Воронежский «Факел» не смог оспорить решения судьи в матче с «Локомотивом».
Двух курских чиновников отправили в СИЗО по делу о получении взяток.
В воронежском АПК ввели ЧС из-за заморозков.
Вынесен приговор шестерым беглецам из колонии в Липецке.
Дошло до суда дело о гибели пяти рабочих на орловском заводе.
Воронежский облсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра туризма.