Велосипедист погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста, ехавшего в районе села Архангельское Шебекинского округа Белгородской области. В результате мирный житель погиб, он скончался от полученных травм на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сегодня еще один БПЛА ударил по автомобилю на стоянке коммерческого объекта в белгородском райцентре Борисовка. В результате пострадал мирный житель.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова