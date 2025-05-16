Воронежский облсуд оставил в СИЗО бывшего замминистра туризма

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего замминистра предпринимательства и туризма Александра Кукина на решение о продлении его ареста в СИЗО до 30 мая. Об этом сообщили в облсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев Александр Кукин

Фото: Сергей Толмачев

Господин Кукин находится под стражей с начала февраля. Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи индивидуальному предпринимателю Евгению Ягодкину гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены.

Александр Кукин не признает вину. В конце апреля Центральный райсуд Воронежа продлил срок его содержание под стражей до 30 мая. Его защита обжаловала подала апелляционную жалобу, попросив изменить меру пресечения на более мягкую. Облсуд не нашел оснований для изменения решения.

Сергей Толмачев