Воронежский «Факел» не смог оспорить решения судьи в матче с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) согласилась с решением судьи Евгения Кукуляка, который не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом». Об этом сообщили в ЭСК.

Как отметили в комиссии, в первом спорном моменте на восьмой минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев «был сосредоточен на мяче, и его руки двигались естественно при прыжке: «Он играет в мяч, с его стороны нет явного движения рукой в сторону соперника». Контакт был признан ненаказуемым.

Во втором эпизоде на 20-й минуте Егор Погостнов также выпрыгивал «в нормальной манере» и играл в мяч, а его руки «двигались естественно», сочли в ЭСК. Комиссия подчеркнула, что игрок «Факела» Алексей Каштанов сам инициировал контакт с Погостновым, что и стало решающим моментом в оценке эпизода.

11 мая воронежский футбольный клуб «Факел» на домашнем поле проиграл московскому «Локомотиву» в рамках 28-го тура РПЛ со счетом 0:1. После этой игры «Факел» потерял шансы подняться в зону стыковых матчей и останется в зоне прямого вылета до конца сезона.

Егор Якимов