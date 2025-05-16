Юго-Восточный обход Курска могут отремонтировать за 1,9 млрд рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два конкурса на ремонт части дороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, Юго-Восточный обход Курска в Курской области. Совокупная протяженность участков, которые нужно обновить, составляет 23,9 км. Общая сумма начальных цен контрактов — 1,9 млрд руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы в обоих случаях необходимо выполнить до 20 сентября 2027 года. Подрядчику предстоит обновить дорожную одежду, установить малые искусственные сооружения, обустроить пересечения и примыкания автодороги.

Заявки на участие в торгах подаются до 30 мая. Итоги подведут 4 июня.

В конце апреля сообщалось, что на содержание белгородских участков трассы М-2 «Крым» выделяют 1,4 млрд руб.

Егор Якимов