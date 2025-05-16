Дошло до суда дело о гибели пяти рабочих на орловском заводе

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника капстроительства и ремонта компании. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель пяти человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Материалы переданы в Мценский райсуд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве не назвали имя фигуранта. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Артеме Аброськине, который занимал указанную должность в мценском ООО «Завод профессионального оборудования» Юрия Бешенцева.

По версии следствия, с 28 по 30 января 2020 года в одном из цехов предприятия проводились малярные работы по гидроизоляции трех подземных железобетонных резервуаров с использованием грунт-эмали. 31 января того же года обвиняемый вместе с директором производства организации (Алексеем Загородневым — «Ъ-Черноземье») не предприняли меры по проветриванию помещений и допустили выполнение там работ с использованием сварочного аппарата.

В результате произошел взрыв, из-за которого пятеро работников предприятия, включая директора производства, погибли. Еще трое сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

Алина Морозова