Главные новости за 16 мая. Ростов-на-Дону и область

Ленинский районный суд Ростова избрал меру пресечения начальнику управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александру Мельникову. Его подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Администрация муниципального парка «Дружба» в Ростове-на-Дону взыскала через суд 65,7 млн рублей убытков с компании «Автомагистраль СК» — подрядчика, выполнявшего работы по благоустройству территории. Такое решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Ростовская компания запустила производство грузопассажирских дронов. Они без дозаправки смогут перевозить грузы весом до 400 кг на расстояние 500 км.

В Таганроге на капремонт двух аварийных участков системы водоотведения потратят более 400 млн рублей. Изначально на работы было выделено 173 млн рублей, затем к этой сумме добавили еще 228 млн рублей из регионального бюджета и 2,3 млн рублей из — из городского.

В Ростовской области перед судом предстали шесть фигурантов уголовного дела о предоставлении неправомерного доступа к компьютерной информации. Злоумышленников обвинили в продаже третьим лицам персональных данных россиян и приговорили к различным срокам лишения свободы.

На ярмарке в Таганроге полицейские задержали жителя Калуги, торговавшего контрафактом— рыбой и икрой. У него изъяли продукцию на общую сумму более 860 тысяч рублей.

К концу 2025 года в микрорайоне «Платовский» Ростова-на-Дону завершится строительство приюта для животных на три тысячи голов. На проект потратят 76,3 млн рублей.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в попытке подрыва военной техники Росгвардии в Херсонской области. Первые три года фигурант проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строго режима.