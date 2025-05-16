В Ростове на строительство нового приюта для животных потратят 76,3 млн рублей

В микрорайоне «Платовский» в Ростове-на-Дону к концу 2025 года завершится строительство нового приюта для животных на 3 тыс. голов. На проект потратят 76,3 млн рублей. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Изначально строительство планировалось закончить в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Из сообщения также следует, что в Таганроге реализуют аналогичный проект, но в меньших масштабах — на 200 животных. Под строительство приюта уже выделили земельный участок на севере города. В настоящее время ведутся согласования по изменению правил застройки. Их должны утвердить до конца весны 2025 года.

Сегодня на Дону работают 12 приютов для животных: 1 муниципальный в Ростове-на-Дону и 11 частных.

Мария Хоперская