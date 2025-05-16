На Дону вынесли приговор группе, продававшей персональные данные россиян

В Ростовской области вынесли приговор шести фигурантам дела о предоставлении неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что под руководством Левона Алваджяна и директора офиса продаж одного из федеральных операторов связи Павла Бабаяна фигуранты Ростислав Рыженков, Егор Шумский, Мария Вершинина и Ануш Меликбекян за денежное вознаграждение совершили более 400 фактов предоставления третьим лицам доступа к персональным данным граждан России.

Аксайский районный суд признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Бабаян приговерен к трем годам лишения свободы, Алваджян – к двум годам и десяти месяцам, Рыженков – к году, Шумский – к году и трем месяцам, Вершинина – к полутора годам, Меликбекян – к трем месяцам лишения свободы.

Константин Соловьев