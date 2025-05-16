В Таганроге для ремонта двух участков коллектора потратят 400 млн рублей

В Таганроге на капремонт двух аварийных участков системы водоотведения потратят более 400 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально на проведение работ было выделено 173 млн руб., к этой сумме добавили еще порядка 228 млн руб. из регионального бюджета и 2,3 млн руб. из бюджета города. Заключить контракты с подрядчиками власти планируют до конца мая, а завершить капремонт на улице Мало-Почтовой - к 1 декабря этого года.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге разработали программу модернизации тепловых сетей до 2028 года.

Константин Соловьев